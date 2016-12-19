Москва, 19 декабря, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Пользователи смартфонов Apple IPhone не знают о многих функциях гаджета, спрятанных в меню «Настройки», пишет специализированный портал Independent.

Unsplash IPhone

Новые 27 опций будут работать в устройствах iOS 8.0 и более продвинутых версиях. Например, можно ответить на SMS-сообщение, не снимая блокировку. Это возможно с помощью команды Reply — нужно дернуть вправо и открыть сообщение.

Также можно посмотреть процент использования батареи каждым приложением — функция размещена во вкладке «Батарея». В «Сообщениях» во вкладке «Детали» находится функция просмотра фото и видео до мельчайших подробностей.

Кроме того, с помощью смартфона можно показать, где находится пользователь. Зайдя в раздел «Акции», нужно перейти во вкладку «Мое месторасположение» и разрешить «Посылать Мое месторасположение».