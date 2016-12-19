Салехард, 19 декабря, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В ЯНАО окружной показатель заболеваемости гриппа превысил пороговое значении на 31,7%.Зарегистрировано несколько десятков случаев опасной формы гриппа А (Н3N2), или гонкогский грипп. Наибольшее число заболевших зарегистрировано среди детей в возрасте от трех до четырнадцати лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Всего госпитализировано 199 человек, что составляет 2,6% от всех заболевших. В стационарах сейчас проходят лечение 90 малышей от нуля до двух лет.

«В этиологической структуре по результатам лабораторного мониторинга регистрируются случаи выделения от больных сразу нескольких возбудителей, среди которых риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, а также вирус гриппа А (Н3N2)», — информирует Роспотребнадзор по ЯНАО.

К примеру, в Тазовском районе выявили 33 случая заболевания гонконгским гриппом, в том числе у 25 детей до четырнадцати лет, сообщает ИА «Север-Пресс».

Число зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний за прошедшую неделю — 76. Среди детей — 61,8% (47 случаев), 39,5% (30 случаев) — среди взрослых. Средней степени тяжести — 65 (85,5%), тяжелой — 2 (2,6%). Из всех заболевших 98% не привиты против гриппа.

Проведено полное разобщение учащихся на семь дней в трех школах, в трех детсадах и одной школе-интернате округа. Частичное прекращение занятий — в 24 классах пяти школ и 9 группах пяти ДОУ.

В связи с эпидемией введены ограничительные мероприятия в лечебно-профилактических, образовательных учреждениях округа, запрещено проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных мероприятий в закрытых помещениях.