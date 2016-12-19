Пекин, 19 декабря, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Китай является одной из 12 стран испытывающих дефицит пресной воды. Согласно оценкам экспертов, к 2030 г. такие крупные прибрежные города как Шанхай и Шэньчжэнь будут испытывать нехватку пресной воды примерно 21,4 млрд. кубических метров, пишет «Жэньминь жибао».

bykst Вода

«В дополнение к экономии и рациональному использованию пресной воды Китаю необходимо использовать морскую воду, так как только этот потенциальный источник питьевой воды не зависит от внешних факторов, таких как изменение климата или географические ограничения», — прокомментировал ситуацию заместитель директора Института опреснения и комплексного использования морской воды КНР Ли Линьмэй.

По словам специалиста, технологии опреснения могут не только улучшить ситуацию с дефицитом воды в прибрежных городах Китая, но и очистить подземные воды в западной части страны.

Китай продолжает экспортировать свои технологии опреснения воды за пределы КНР — в первую очередь в Индонезию и Пакистан. Но несмотря на все усилия, технологии опреснения остаются слишком дорогими, стоимость тонны опресненной морской воды составляет от 5 до 8 юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в октябре Китай ввел в эксплуатацию завод по опреснению морской воды. Новое предприятие заработало на спорном острове Юнсин, входящем в городской округ Саньша.