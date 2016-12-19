Ярославль, 19 декабря, 2016, 10:27 — ИА Регнум. 17 декабря в Ярославль прибыли именитые спортсмены и олимпийские чемпионы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, поводом для визита стал форум «Детский спорт», посвященный развитию массового детского спорта в Российской Федерации.

Yarregion.ru Ирина Роднина

В мероприятии приняли участие трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, мастер спорта международного класса по любительскому боксу, экс-чемпион мира по версии WBO Дмитрий Пирог, чемпион Олимпийских игр, борец греко-римского стиля Вартерес Самургашев и футболист Дмитрий Горин.

В рамках форума обсуждались вопросы развития массового спорта. Кроме того, в программе мероприятия прошла презентация школьных спортивных клубов и круглый стол, посвященный вопросам реконструкции школьных спортивных залов и строительства пришкольных стадионов в РФ и Ярославской области в 2017 году.

«Основная идея развития детского массового спорта — создание в школе спортивных клубов, для того чтобы спорт стал образом жизни школьников. Сегодня мы вырабатываем подходы, каким образом решить эту задачу и сделать занятия спортом интересными для детей, обсуждаем, какие шаги нам необходимо сделать по улучшению инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, по стимулированию преподавателей», — отметил первый заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Костин.

Он также подчеркнул, что лучшим стимулом для юных спортсменов является личный пример чемпионов. В подтверждение этих слов именитые гости провели мастер-классы для воспитанников ярославских спортшкол. На занятия с чемпионом пришли десятки ребят.