Владивосток, 19 декабря, 2016, 10:51 — ИА Регнум. В Новый год у каждого человека в душе наблюдается необыкновенный подъём: это не только праздник, это ещё и большая мечта. По мнению председателя регионального отделения «Российского союза женщин ВМФ» по Тихоокеанскому флоту, члена краевого штаба ОНФ Любови Рязаповой, на новогоднем столе в этом году всё будет так, как положено по традиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Прежде всего, я хочу сказать, что Новый год — это праздник. Звучит немного привычно, но у каждого человека в душе необыкновенный подъём, радость, которая сродни сказке, поэтому это не просто праздник как таковой, это ещё и большая мечта. Конечно, к таким праздникам мы готовимся, готовимся, потому что хочется порадовать себя, хочется порадовать родных и близких, — поделилась общественница. — Праздник — это ведь ещё и ощущения, поэтому всё будет так, как положено по традиции. Это будет салат оливье — обязательно, это будут любимые блюда».

«Может быть несколько неуместно я скажу, но мы гордимся собою, детьми, обстоятельствами, гордимся своим поступком, но когда наш президент даёт нам возможность гордиться нашей страной, знаете, прямо крылья за спиной растут. Эта тонкость всё равно через нашу жизнь проходит, никуда не уйдёшь от земли, на которой живёшь», — добавила Любовь Рязапова.

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Председатель Приморской региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Ирина Медведева рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что в их семье принято накрывать скромный, но традиционный стол: это селёдка под шубой, оливье, запечённое мясо, нарезка.

«Мы не привыкли объедаться на Новый год», — признаётся Ирина.

По словам общественницы, её семья состоит из 8 человек, и старшие дети уже живут отдельно, поэтому общественный советник губернатора надеется, что в Новый год удастся собраться всем вместе.

«Традиционно я буду встречать Новый год в кругу семьи, на столе будут обычные продукты, приморские, — поделилась планами официальный представитель СУ СКР по Приморскому краю Аврора Римская. — Думаю, что Новый год пройдёт как всегда, без лишней расточительности, но и без скромности. Обычное праздничное застолье, чтобы порадовать себя в новогоднюю ночь. Вкусные блюда это не значит дорогие блюда».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что на его праздничном столе в этом году обязательно будут рыба, мясо, овощи, причём исключительно отечественного производства и с тех предприятий, которые были созданы в последние годы.