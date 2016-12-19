Якутск, 19 декабря, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Военный самолет Ил-18 мог аварийно приземлиться в Якутии из-за сильного бокового порывистого ветра, сообщает правительство региона.

Sergey Riabsev Самолет Ил-18

Такую предварительную причину инцидента с самолетом Минобороны РФ назвала комиссия. По имеющимся прогнозам, в течение 2−3 дней погода будет только ухудшаться.

По факту ЧП первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников созвал правительственную комиссию. Согласно ее решению, подготовлена логистика доставки пострадавших в больницы Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ил-18 ВКС РФ, вылетевший из Екатеринбурга, совершил аварийную посадку в 27 км от посёлка Тикси в Булунском районе Якутии. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, 16 человек получили серьезные травмы.