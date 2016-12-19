Хабаровск, 19 декабря, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Ворованные елки, бесплатные маски от гриппа, нестерилизованные бродячие собаки и колокольный звон за 19 миллионов — о самых заметных событиях Хабаровского края в обзоре ИА REGNUM.

gosiak1980 Молодые ели

Ворованные елки

В преддверии Нового года лесные инспекторы Хабаровского края выявили на территории региона незаконные рубки елок в общей сложности на 800 000 рублей, сообщило ИА «Амурпресс».

В основном «елочные» браконьеры орудуют в Оборском и Хабаровском лесничествах. В ходе патрульного мероприятия «Елочка», инспекторы обнаружили в тайге, в районе имени Лазо 500 свежих пней и следы от снегоходов. Неподалеку лежали связанные и подготовленные для транспортировки вершины елей и пихт.

Вскоре задержали и семерых браконьеров — в бригаду входили жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, поселков Прудки, Хор и Полетное.

Выявлены незаконные рубки в заповеднике «Хехцирский». Там же задержаны трое черных лесорубов.

Все злоумышленники доставлены в отделения полиции для дальнейших действий, предписанных действующим законодательством.

Маски — бесплатно

В поликлиниках Хабаровска начали выдавать бесплатные маски. Так медики пытаются остановить распространение гриппа, сообщило ИА Востокмедиа.

Администрации лечебных учреждений объясняют это повышенным эпидемиологическим порогом заболеваемости ОРВИ.

Решение о бесплатной раздаче масок было принято в ходе селекторного совещания в Роспотребнадзоре по Хабаровскому краю. Мероприятие входит в комплекс мер по предупреждению эпидемий гриппа и ОРВИ. Пока в Хабаровском крае зафиксировано только 24 случая лабораторно подтвержденного гриппа.

Вместо стерилизации бродячих собак будут воспитывать граждан

В Хабаровском крае не будут стерилизовать бродячих собак, сообщило ИА Амурмедиа.

Такую новость сообщил журналистам спикер Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Общественники предложили реализовать в крае программу «Отлов — вакцинация — стерилизация». В качестве примера привели Сахалинскую область, где эта программа хорошо себя зарекомендовала.

Но Сергей Луговской сообщил, что, во-первых, мнения экспертов по поводу стерилизации расходятся, некоторые полагают, что после стерилизации агрессивность бродячих собак возрастает, во-вторых, у региона нет на эту программу денег — стерилизация весьма затратна.

Вместо стерилизации бродячих собак спикер регионального парламента предложил усиливать ответственность граждан за своих домашних питомцев. Пока же краевые парламентарии ждут принятия федерального закона об обязательной стерилизации бродячих животных: «Будет в федеральном законе прописано, будут на это деньги — тогда и будем этим заниматься».

Колокольный звон за 19 миллионов

Звонница за 19 миллионов рублей украсит дальневосточную столицу, еще одна новость от ИА Амурмедиа.

Сооружение появится в Хабаровске осенью следующего года. В настоящее время краевые и городские власти решают вопрос о месте установки колокольного комплекса. Как сообщили в Службе Заказчика, возводиться сооружение должно только в теплое время года. Срок строительства займет не менее 6 месяцев.