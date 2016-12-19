Москва, 19 декабря, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Банк России отозвал лицензии у четырёх российских банков: АО «Вологдабанк» (Вологда), Коммерческого Банка «МИРЪ» (Москва), ПАО «ИДЕЯ Банк» (Краснодар) и «Фора — Оппортюнити Русский Банк» АО «ФОРУС Банк» (Нижний Новгород). Соответствующие приказы вышли 19 декабря, сообщили в пресс-службе Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В ведомстве уточнили, что «Вологдабанк» проводил высокорискованную кредитную политику, размещая деньги в низкокачественных активах. Коммерческая организация скрывала от регулятора своё реальное финансовое положение.

«Миръ» был вовлечён в проведение сомнительных транзитных операций. «Идея банк» не соблюдал требования закона в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и законодательных актов в области противодействия финансированию терроризма — не предоставлял информацию в уполномоченный орган. «Форус Банк» также не исполнял надлежащим образом федеральные законы и распоряжения Банка России.

Все четыре банка — участники системы страхования вкладов, поэтому их вкладчики получат страховые выплаты в соответствии с 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».

«Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика», — сообщили в пресс-службе.