Москва, 7 мая, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Для покрытия дефицита Пенсионного фонда РФ все еще требуются значительные вливания со стороны государственного бюджета. И здесь для российской экономики есть риск, хорошо знакомый по практике самых разных стран — социальная направленность бюджетных расходов, в большинстве своем, приводит к стагнации, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им.Г.В.Плеханова Юлия Финогенова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Бюджет 2017−2019гг. демонстрирует значительный «уклон» в сторону финансирования непроизводственных направлений. Лидирующими статьями расходов по удельному весу станут расходы на социальную политику с увеличением их доли за трехлетний период до 31,7 процентов. В 2017 году «запланирован» разовый «всплеск» расходов, когда они почти на 10% превысят расходы 2016 — й и на 2,3% 2018-й. Это будет связано с единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей. В совокупности на эти цели предусмотрено 222 миллиарда рублей. Интересно, что эта разовая выплата в 5 тыс. руб. довольно слабо компенсирует отмену второй индексации пенсий в 2016 г., поскольку приведёт к снижению долгосрочных обязательств государства перед текущими и будущими пенсионерами из-за уменьшения общего размера базы при проведении индексации в 2017 году», — пояснила эксперт.

«Складывается следующая картина: рост расходов на социальную политику составят в 2017 году около 5%, что в целом сопоставимо с размером запланированной индексации 5,8% в 2017 году. Если изучить сглаженный «тренд» расходов, то можно заметить их рост на уровне 2% в 2018 и 2019 г. Довольно значимой статьей расходов являются расходы на индексацию пенсий, пособий и социальных выплат, которые составят почти триллион рублей в 2019 году. Основным получателем бюджетных денег станет Пенсионный фонд РФ. Его доля в межбюджетном трансферте составит 98%-99% в период с 2017 по 2019 г.», — привела цифры Финогенова.

«Как же повлияют на развитие российской экономики такие «уклоны» в сторону социальных выплат? В проекте бюджета почти не предусмотрен рост расходов на инвестиции в основной капитал, следовательно, нет оснований для роста ВВП в среднесрочной перспективе и это не может не вызывать тревоги. Кроме того, с 2017 года правительство будет вынуждено использовать средства Фонда национального благосостояния (изначально формируемого для других целей), для покрытия расходов федерального бюджета, что значительно снижает возможности для финансирования инновационных отраслей российской экономики», — сказала эксперт.

«Таким образом, несмотря на рост социальных расходов, индексация в полном объёме коснётся в основном пенсионных обязательств предыдущего года, но при этом, например, размер материнского капитала в 2017 г. не будет индексироваться и останется на уровне 2016 г. — 453,026 тыс. рублей. Не создавая условий финансирования для развития производственной и инновационной сфер, будет проблематично обеспечить рост ВВП и собираемость пенсионных страховых взносов останется на прежнем уровне», — считает Финогенова.

«Общая картина дает основания полагать, что правительству в ближайшем будущем еще предстоит возвращаться к манипуляциям с социальными обязательствами перед гражданами», — высказала своё мнение эксперт.

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Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что об изменении сценария по выполнению Правительством обязательств по пенсионным обязательствам не может быть и речи. Пояснив при этом, что с учетом первой части индексации пенсий в начале 2016 года и выплаты 5 тыс. рублей произойдет рост реального размера пенсии.