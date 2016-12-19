Москва, 19 декабря, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров 2017 года в городе Острове (Псковская область) может не состояться: существует вероятность, что соревнования перенесут в другую страну из-за доклада Макларена. Об этом сообщил член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов, пишет газета «Известия».

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По словам Тихонова, причина возможного переноса места соревнований — документы, переданные главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричардом Маклареном руководству Международного союза биатлонистов (IBU). Тихонов уточнил, что в этих документах под подозрение в употреблении допинга подпадает 31 биатлонист из России.

«У нас могут отнять юниорский чемпионат мира в Острове и этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени. Такой вопрос действительно стоит на повестке дня после документов, полученных от Макларена», — сказал он.

Также Тихонов предупредил, что по тем же причинам вся российская сборная по биатлону может быть не допущена к международным стартам. Причём многие иностранные заинтересованные лица (спортсмены, тренеры, спортивные функционеры) настаивают на этом.

Тихонов сравнил ситуацию с биатлоном с недопуском легкоатлетов. «IBU может надолго отстранить нас от всех своих соревнований», — сообщил Тихонов.

Издание приводит мнение президента IBU Андерса Бессеберга, утверждающего, что «доказательств нарушения антидопинговых правил» биатлонистами из РФ вполне достаточно, но он не может сам принять решение — нужно обоснование экспертов. Он назвал дату заседания экспертов по этому вопросу — 22 декабря.

«Это касается и дальнейшего участия спортсменов в соревнованиях под эгидой IBU, и проведения в России международных стартов. У меня сложилось четкое впечатление, что экспертная группа IBU поняла ситуацию и сейчас члены группы делают всё возможное, чтобы вынести решения по тем делам, где у нас есть доказательства», — сказал он.

Право проведения юниорского чемпионата мира в 2017 году в Острове России получила в 2014 году.