Калуга, 19 декабря, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в заседании Координационного Совета Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, прошедшем в городе Ставрополь 15−17 декабря.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Выступает глава Калуги Александр Иванов

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в заседании также принимали участие руководители представительных органов Магнитогорска, Тольятти, Элисты, Рязани, Улан-Удэ, Ульяновска, Пензы, Белгорода, Иваново, Грозного, Братска и других городов.

Темой заседания стали вопросы совершенствования городской среды, также рассматривались проблемы повышения бюджетной эффективности муниципальных образований и совершенствование системы межбюджетного регулирования.

В своём выступлении Александр Иванов рассказал об опыте Калуги в сфере благоустройства.

«На примере Калуги можно говорить о том, что работы по благоустройству города, дворовых территорий обсуждаются с жителями, инициатива идет непосредственно от калужан, далее все предложения обсуждаются и утверждаются ТОСами совместно с депутатами округов и уже программа проведения работ по благоустройству передается непосредственно городской администрации, — отметил глава городского самоуправления. — Выстроена такая цепочка: инициатива жителей — территориальное общественное самоуправление — депутат, избранный населением — исполнительная власть. Вот главные звенья этой работы. Ну, и конечно, важный момент — это контроль за проведением и качеством работ по благоустройству, который также осуществляется совместно депутатами округов и советами территориального общественного самоуправления. В нашей практике немало случаев, когда жители не принимают работы с первого раза, заставляя тем самым подрядчиков переделывать, устранять недостатки».

Члены Координационного совета посетили Единую дежурно-диспетчерскую службу города Ставрополя, службу спасения, социальные объекты — детский сад «Юсишка», кадетскую школу имени генерала А.П.Ермолова, а также флагман Ставропольской промышленности — ЗАО «Монокристалл».

«Место проведения заседания было выбрано не случайно, — рассказал Александр Иванов. — Ставрополь получил звание самого благоустроенного города России в 2015 году. Актуальность повестки нашего заседания нашла свое подтверждение в ежегодном послании президента РФ Владимира Путина, который особое внимание уделил вопросам благоустройства городов и поселений. Сегодня мы рассмотрели алгоритм организации этой работы на местах».