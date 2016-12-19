Краснодар, 19 декабря, 2016, 09:28 — ИА Регнум. В Краснодаре с прошедшего воскресенья поездка в автобусах коммерческих перевозчиков стала обходиться горожанам дороже. Теперь ее стоимость составляет 23 рубля — это, как пояснили в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды, экономически обоснованный тариф. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 19 декабря, повышение платы за проезд ожидается и на горэлектротранспорте. Однако произойдет это только черед две недели.

Krd.ru Трамвай

Тариф будет единым для всех видов общественного транспорта. Для автобусов, трамваев и троллейбусов МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) он начнет действовать с 1 января 2017 года.

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В Краснодаре подорожает проезд в общественном транспорте

«Увеличение тарифа также позволит сэкономить бюджетные средства, которые в виде дотаций направляются на возмещение межтарифной разницы перевозчикам. За счет экономии появится возможность направить дополнительные средства на обеспечение льгот по оплате проезда», — уточнили в городском департаменте транспорта.

Добавим, что пригородных маршрутов подорожание не коснется. Здесь продолжают действовать прежние тарифы и размер платы в ближайшее время не изменится.

При этом, как уточнили в департаменте, будут сохранены все ранее действующие льготы на проезд. Останется и возможность приобретать безлимитные проездные билеты на неограниченное количество поездок на транспорте МУП «КТТУ».

Напомним, работу городского общественного транспорта в столице Кубани обеспечивают 18 перевозчиков, которые обслуживают 91 городской маршрут. Основной транспортный оператор Краснодара — МУП «КТТУ». В настоящее время стоимость проезда одного пассажира и одного места при провозе багажа для коммерческих перевозчиков составляет: 20 рублей — в автобусах вместимостью до 32 человек и 18 рублей — более 32 человек. В трамваях и троллейбусах — 20 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее подорожание платы за проезд произошло в декабре 2015 года. Тогда стоимость одной поездки в маршрутных такси выросла на 1 рубль.