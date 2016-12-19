Москва, 19 декабря, 2016, 09:16 — ИА Регнум.



ptra Нефть

Нефтяной оптимизм угас. Нефть Brent, конечно, предпринимает попытки восстановить потери, но не слишком удачные. Таким образом, в ближайшую неделю энергоноситель будет демонстрировать разнонаправленные колебания в пределах установившегося диапазона 52,60 — 57,20, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

«Действительно, расти нефти сейчас непросто. Ключевым сдерживающим фактором выступают опасения того, что страны ОПЕК не будут соблюдать установленные квоты по добыче, как это делалось неоднократно. Более того, на рынок уже просочились слухи о планах иракской государственной компании SOMO увеличить поставки нефти на 7,3% к октябрьскому уровню. Да, пока это слухи. Но если они станут фактом, прецедент будет создан и нефть попадет под внушительное давление», — пояснила Рогова.

«Кроме того, не стоит забывать и о росте добычи в США. Это, хоть и не самый значимый фактор, но негатив все же усиливает. Тем не менее для пробоя нижней границы установившегося диапазона для Brent даже совокупности этих факторов вряд ли будет достаточно», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 19 декабря цены на нефть повысились в ожидании сокращения экспорта сырья в 2017 году. Нефть марки Brent торговалась на уровне $55,41 за баррель, что на 20 центов или 0,36% выше результатов предыдущей сессии. Нефть марки WTI выросла на 22 цента или на 0,42% — до $ 52,12 за баррель.