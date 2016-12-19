Ярославль, 19 декабря, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Железнодорожные вокзалы Ярославль-Главный и Ярославль Московский теперь дают своим пассажирам бесплатный интернет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Северной железной дороги.

Szd.rzd.ru Ярославль Главный

В ноябре 2016 года беспроводная интернет-связь была оборудована и на вокзале Ростова Великого. Вслед за Ярославлем Wi-Fi пришел на основные вокзалы Рыбинска, Вологды, Череповца и Архангельска.

«К сегодняшнему дню на Ярославском и Ростовском вокзалах и других на СЖД доступом к Интернету через Wi-Fi воспользовались более 79 тысяч пользователей, в том числе 37,5 тыс. пользователей на вокзале Ярославль-Главный, 16,9 тыс. — на вокзале Вологда, 9,3 тыс. — на вокзале Архангельск. Для того чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi на вокзалах, необходимо единожды пройти авторизацию. В дальнейшем устройство пользователя будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Северой железной дороги.

Когда появится бесперебойная связь на всем пути следования поездов СЖД, что зачастую вызывает нарекания пассажиров, не сообщается.