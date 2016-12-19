Москва, 19 декабря, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Рубль, хоть и показал на прошлой неделе разнонаправленную динамику, но все же смог укрепиться к доллару. Вполне возможно, что в ближайшую рабочую пятидневку он будет удерживаться в пределах диапазона 60,60 — 62,60, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Конечно, по ее мнению, «многое будет зависеть от динамики цен на нефть. Но в целом тут тоже не так много однозначности. Рынок все еще не уверен, что страны ОПЕК будут придерживаться установленных квот на добычу, и это будет препятствовать росту Brent. В то же время, у нефти нет достаточно фундаментальных оснований для падения. Поэтому диапазон — это наиболее вероятная динамика в текущих условиях».

«Правда, стоит помнить, что в России стартует налоговый период, что обуславливает рост спроса на рублевую ликвидность. Но этого фактора вряд ли будет достаточно для того, чтобы пара USD/RUB смогла закрепиться ниже отметки 60,60», — пояснила Рогова.

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«То, что в ближайшее время доллар будет оставаться в фаворитах рынка, практически не вызывает сомнений. А это значит, что его явно стоит покупать. Но всё же стоит дождаться хотя бы небольшой коррекции, чтобы войти на более привлекательных уровнях», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 19 декабря Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 11,47 копейки и составил 61,7515 рубля. Курс евро к рублю упал на 13,3 копейки — до 64,4809 рубля. Нефть марки Brent стоит $55,41 за баррель.