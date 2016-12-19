Рыбинск, Ярославская область, 19 декабря, 2016, 09:06 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области перед судом предстал 21-летний водитель, изувечивший пожилого пешехода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

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1 октября 2016 года молодой человек на «Жигулях» объезжал лужи, а навстречу ему шел местный пенсионер. Пожилой человек, когда они поравнялись, задел зеркало заднего вида автомобиля. В ответ водитель остановился, выбежал из машины, догнал пенсионера, сбил его с ног и начал бить старика руками и ногами в грудь. Пожилому мужчине пришлось долго лечиться в больнице.

«Водителю вменили статью 111 ч.1 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Тюрьмы он избежал только благодаря раскаянию и обещанием возместить весь нанесенный ущерб. На суде обвиняемый даже плакал и просил прощения. Дело рассмотрели в особом порядке. Осужденный получил 2,5 года условно. Суд удовлетворил иск потерпевшего о компенсации морального вреда в 50 тыс рублей», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском областном суде.

Будет ли прокуратура обжаловать столь мягкий приговор, пока не известно.