Москва, 19 декабря, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Торги по нефти 16 декабря завершились ростом. Баррель Brent по итогам дня подорожал на 2,16%, до $55,32. Покупатели успешно преодолели два уровня сопротивления $54,60 (трендовая линия) и $55,30 (максимум от 5 декабря 2016 года). Теперь нужно пройти $56,40, чтобы взять курс на $57,23 (максимум от 12 декабря 2016 года), считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В Азии за баррель Brent на рынке дают $55,61 (+0,52%). Нефть дорожает, несмотря на увеличение нефтяных буровых установок за неделю до 16 декабря на 12 единиц, до 510 штук. Отчёт Baker Hughes в последнее время не оказывает влияния на рынок, так как на рынок продолжает оказывать эффект решение ОПЕК сократить добычу нефти.

Сегодня, 19 декабря, в первой половине дня вероятно коррекционное движение в район 55,25/30 после пятничного роста. На американской сессии ожидается повышение котировок в направлении $56,40.