Барнаул, 19 декабря, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Федеральное агентство специального строительства РФ известило о подготовке к сдаче в эксплуатацию Центра слежения за космическими объектами под Барнаулом, возведенного по заказу Минобороны России.

Минобороны России Центр слежения за космическими объектами под Барнаулом

«В настоящий момент строители настраивают систему водоподготовки, предназначенную для обеззараживания воды. Завершаются внутренние отделочные работы в пожарном депо и караульном помещении. На все сооружения по штатной схеме подано электроснабжение. Ведется их комплектование технологическим оборудованием и мебелью», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, в 2020 году в России собираются развернуть более 10 комплексов нового поколения системы контроля космического пространства, которые позволят военным сформировать каталог космических объектов. Первые две станции контроля космического пространства в Подмосковье и на Дальнем Востоке уже введены в режим боевого дежурства.

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В барнаульском центре уже проведены комплексные испытания, а также подготовительные мероприятия для пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию комплекса инженерных сетей.