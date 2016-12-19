Москва, 19 декабря, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Курс рубля 16 декабря торговался в плюсе против валют в первой половине дня и резко снизился на вечерних торгах на фоне дорожающей нефти и отсутствия значимых новостей. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,54% до 62,08 руб., курс евро/рубль — на 0,92%, до 64,84 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Евро

Рынок проигнорировал решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 10% и пресс-конференцию Эльвиры Набиуллиной. Такая реакция участников рынка была ожидаема, так как заседание ЦБ не оказывает влияния на валютный рынок, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

На американской сессии при растущих нефтяных котировках курс доллар/рубль подскакивал на 1,71%, до 62,51 руб., евро/рубль — на 2%, до 65,39 руб. Информационного повода для ослабления рубля не было. К закрытию торговой сессии курсы доллар и евро снизились до 62,08 руб. и 64,84 руб. на фоне дорожающей нефти. Баррель Brent по итогам дня подорожал на 2,16%, до $55,32. Уровень $53 выступил хорошей поддержкой для покупателей. Российская валюта ушла на выходные в небольшом минусе.

В Азии Brent стоит $55,54 (+0,39%). Положительная динамика цен на нефтяном рынке должна поддержать российскую валюту на открытии торгов. 16 декабря курс доллара закрыл гэп от 12 декабря. Покупатели закрыли его на объёме, поэтому для продавцов это плохой знак. Помимо закрытия гэпа покупатели пробили трендовую линию на четырёхчасовом периоде.

Сформировались технические сигналы, указывающие на дальнейшее ослабление российской валюты. В связи с этим, продавцам нужно проявить активность и вернуть курсы валют на уровни 61,30 руб./доллар и 64,30 руб./евро на фоне дорожающей нефти.