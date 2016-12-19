Якутск, 19 декабря, 2016, 08:00 — ИА Регнум. В Якутии разбился самолет Ил-18 Минобороны РФ, на борту которого находились 32 пассажира и семь членов экипажа, сообщает Life.

Wpapers.ru След самолета

По предварительным данным, он рухнул в 27 км от поселка Тикси в Булунском районе Якутии. Самолет вылетел из Екатеринбурга, на его борту находились офицеры и солдаты срочной службы.

Число погибших и пострадавших не уточняется. По данным СМИ, выжили шесть человек. Самолет принадлежит военно-космическим войскам.

Данные об инциденте уточняются.