Вашингтон, 19 декабря, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США, эксперт в области международных отношений, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер в интервью телеканалу CBS заявил, что президент РФ Владимир Путин четко просчитывает и твердо отстаивает интересы России, как он их понимает.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Киссинджер, который ранее был помощником президента США по национальной безопасности при Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, отметил, что у президента РФ есть «огромное чувство внутренней связи с российской историей». Причем Путин, видимо, правильно понимает некоторые «уникальные особенности» интересов России, отметил дипломат.

Говоря об избранном президенте США Дональде Трампе, Киссинджер подчеркнул, что время его пребывания в Белом доме, которое начнется 20 января 2017 года, потенциально может быть временем «экстраординарных благоприятных возможностей». У Трампа, считает политик и дипломат, шанс войти в историю в качестве «чрезвычайно весомого президента».

«Дональд Трамп ставит ряд вопросов, которые очень важны, и, если их решать правильно, могут дать результаты», — считает Киссинджер.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Киссинджер сказал, что к России нужно относиться, как к важному элементу в новой системе глобального равновесия и стремиться к диалогу между Москвой и Вашингтоном. В прошлом Россия и США делали шаги к нахождению точек соприкосновения.

Сейчас, по его мнению, отношения между Москвой и Вашингтоном скатились до самого худшего уровня с момента окончания холодной войны. Взаимное доверие улетучилось, а конфронтация заняла место сотрудничества.