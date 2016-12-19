Вашингтон, 19 декабря, 2016, 07:39 — ИА Регнум. США перестали играть роль глобального мирового лидера при президенте Бараке Обаме, что послужило поводом для появления признаков эрозии глобального порядка, установленного после Второй мировой войны. Такое мнение высказал в воскресенье, 18 декабря, американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн в эфире телекомпании CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Барак Обама

«Мы становимся свидетелями напряженности и признаков его (сложившегося миропорядка) распада, и это связано с провалом лидерства США», — говорит политик.

В качестве примера сенатор от Республиканской партии привел ситуацию в Сирии, недавний захват китайскими ВМС американского подводного исследовательского беспилотного аппарата, а также хакерские атаки, которые, по мнению Белого дома, были организованы именно Российской Федерацией (РФ) для того, чтобы повлиять на ход голосования на президентских выборах в США.

«Когда мы (власти США) стоим в стороне и наблюдаем, как такое происходит, — это признак возможного разрушения мирового порядка, установленного после Второй мировой войны», — отметил сенатор.

Как ранее передавало ИА REGNUM, после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США со стороны представителей Белого дома посыпались обвинения в том, что российские хакеры якобы способствовали победе на выборах «удобного» для них кандидата.

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