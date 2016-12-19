Томск, 19 декабря, 2016, 06:46 — ИА Регнум. В Томске, по данным мониторинга департамента образования, общее число отсутствующих по болезни школьников составляет 3 335 человек. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, это 6,2% от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений города.

Hastnik.ru Карантин

На карантин закрыто 55 классов в 13 школах Томска. Общее число дошкольников, отсутствующих по болезни — 179 человек. Это 0,7% от числа посещающих муниципальные детские сады. В мэрии уточнили, что закрытых на карантин групп в детских садах пока нет.

Добавим, в регионе показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по состоянию на 13 декабря сохраняются на неэпидемическом уровне. По данным лабораторного мониторинга, среди населения преобладают вирусы негриппозной этиологии. Удельный вес вирус сезонного гриппа A/H3N2 (так называемый гонконгский грипп — прим. ИА REGNUM ) составляет 13%, сообщили ИА REGNUM в Роспотребнадзоре.

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