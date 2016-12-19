Вашингтон, 19 декабря, 2016, 05:49 — ИА Регнум. В НАТО признали, что Россия, несмотря на многочисленные заявления со стороны западных политиков в последнее время, не собирается нападать на страны альянса. Постоянный представитель США при Организации Североатлантического договора Дуглас Льют заявил об этом в воскресенье, 18 декабря, в эфире телекомпании ABC.

Йенс Столтенберг

Американский дипломат подчеркнул, что в России никто не планирует нападать на НАТО. Однако это не снимает с альянса ответственности по «ободрению таких союзников, как Эстония», поскольку они находятся на переднем крае.

Говоря о России, Льют все же обвинил РФ в том, что она стала «источником нестабильности и неопределенности». Постпред отметил непредсказуемость действий, которые принимает Россия, для Североатлантического альянса.

Сегодня, 19 декабря, в Брюсселе состоится первое заседание Совета Россия — НАТО на уровне послов. По словам Льюта, в повестку совещания не входит вопрос о кибербезопасности, который последнее время чаще обсуждается на фоне обвинений США в отношении России и вмешательстве «российских хакеров» в ход президентских выборов.

Кроме того, американский постпред уверен, что сегодня на совещании далеко не один член НАТО задаст российскому коллеге вопрос о «повторяющемся враждебном влиянии» РФ на страны альянса.

Ранее ИА REGNUM писало, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявлял в преддверии заседания Совета НАТО — Россия, что Североатлантический альянс не хочет войны с РФ. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не хочет эскалации, не хочет холодной войны с Россией.