Пекин, 19 декабря, 2016, 05:43 — ИА Регнум. Власти провинции Хунань одобрили проект нового моста, который соединит две горные вершины в национальном парке в горах Чжанцзяцзе. Главной особенностью моста станет его «невидимость» — при создании моста будут использоваться специальные материалы, которые и создадут эффект «невидимости».

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Проект уникального моста, не имеющий аналогов в мире, был разработан иностранными архитектурными бюро Martin Duplantier Architectes (MDA) и Daqian Landscape Architects. Стоимость проекта составляет около 4 млн фунтов, пишет «Чжунго синьвэнь».

Мост будет построен из специальной зеркальной нержавеющей стали, пол конструкции будет вымощен специальным камнем, который при увлажнении становится зеркальным.

По задумке архитекторов, использование подобных материалов позволит «вписать» мост в окружающий ландшафт и «скрыть» его от глаз туристов с помощью отражений окружающей местности.

Мост будет состоять из двух уровней: верхний уровень будет покрыт специальным камнем, в то время как пол нижнего уровня будет полностью стеклянным. Кроме того, на мосту будет установлена специальная система, которая будет распылять воду, тем самым образовывая искусственный туман, отчего у посетителей моста будет возникать чувство, что они идут по облаку.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 августа в Китае открылся самый длинный в мире стеклянный мост. Уникальная конструкция расположена над Большим каньоном Национального парка Чжанцзяцзе в провинции Хунань.