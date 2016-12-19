Пекин, 19 декабря, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Народный банк Китая установил паритетный курс национальной валюты по отношению к доллару США на уровне 6,9312 юаня за доллар. Таким образом, новая неделя началась с укрепления национальной валюты КНР сразу на 196 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Девальвация

Как отметили в Пекине, «скачки» курса юаня обусловлены финансовыми реформами. ЦБ КНР продолжит проводить «грамотную и скоординированную политику, направленную на поддержание стабильного и сбалансированного уровня ликвидности на межбанковском рынке», пишет «Синьхуа».

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 декабря китайский юань «подешевел» сразу на 219 базисных пунктов, обновив тем самым исторический минимум мая 2008 г.