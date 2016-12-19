Якутск, 19 декабря, 2016, 05:56 — ИА Регнум. Курильские острова как были, так и остались российскими, но теперь они будут приносить выгоду обеим странам. Такое мнение в своём блоге высказал депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов, комментируя решение Японии и России совместно осваивать Курилы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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«Дело с Курилами сдвинулось с мертвой точки — ко взаимной выгоде, — оценивает перемены парламентарий. — Япония, понятно, преследует свои политические цели, ее премьеру Синдзо Абэ вскоре переизбираться и нужно показать результат. А мы достигаем целей своих, в первую очередь — экономических».

Депутат обратил особое внимание на грядущее сотрудничество стран в медицинской сфере, в том числе в педиатрии, реабилитации и профилактике.

«Тут помощь лишней не будет совершенно, особенно учитывая, что мы прекрасно воспользовались положением: геополитическое преимущество превращаем в экономическое, как и должно быть», — подчеркнул Федот Тумусов.

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Он надеется в том числе на то, что плодотворное взаимодействие с Японией поможет России в решении проблемы туберкулёза.

«Так что подпишут мирный договор или нет, на данный момент не так важно. Куда интереснее то, что лежавший раньше мертвым грузом политический капитал, наша позиция сильного по Курилам, теперь пущен в дело: и вот они, его первые плоды. Уверен, будут и другие», — пояснил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о начале совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды. Среди областей сотрудничества — рыболовство, морекультура, туризм, медицина, экология и другие.

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