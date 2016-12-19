Москва, 19 декабря, 2016, 03:16 — ИА Регнум. Несмотря на то, что для России отсутствует территориальный вопрос и курильская тема, РФ все же готова обсуждать с Японией тему Курил. Однако ни ультиматумы, ни обиды точно не помогут. Об этом написал председатель Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в своей колонке, опубликованной в газете «Известия» сегодня, 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Как отметил Косачев, Москва и Токио должны изменить не только масштаб, но и структуру, философию совместной работы. Например, стороны должны выходить на более высокий уровень инвестиционного взаимодействия, технологического обмена и производственной кооперации.

Причем сенатор подчеркнул, что Россия может выступать не только как потребитель японских технологий. РФ есть что предложить. В частности технологии в атомной и космических сферах.

Напомним, что визит президента РФ Владимира Путина в Японию состоялся 15−16 декабря. Визит откладывался в течение двух лет, поэтому приезд Путина в Японию оценивался как прорыв в отношениях между странами. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что лидеры стран поручат специалистам начать консультации по подготовке совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.