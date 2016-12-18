Москва, 18 декабря, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк прокомментировал победу своей команды в заключительном матче Кубка Первого канала против сборной Финляндии.

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«Финны очень хорошо подготовились, мы много оборонялись и смогли выстоять, — цитирует Дацюка «Р-Спорт». — Пропустили ненужный гол в конце второго периода, поэтому потрепали нервы болельщикам и себе».

При этом хоккеист добавил, что игроки сборной России доказали, что у команды есть характер.

«Почувствовали уверенность при счете 3:1 и стали ошибаться, а это для финнов очень удобно, потому что они все время забрасывают и «садятся» на наших защитников, — заметил Дацюк. — Нам было тяжело выходить из обороны, это было самое сложное».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря хоккеисты сборной России переиграли команду Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала. Встреча, прошедшая в Москве на льду арены «ВТБ Ледовый дворец», завершилась со счетом 4:3.

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