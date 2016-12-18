Варшава, 18 декабря, 2016, 21:36 — ИА Регнум. Акция протеста оппозиции, в которой приняли участие около 5 тысяч человек, официально завершилась в Варшаве. Об этом сообщает в воскресенье, 18 декабря, «Коммерсантъ».

Olek Remes Польский флаг

«Акция протеста оппозиции у здания парламента Польши завершена», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении отмечается, что на данный момент у Сейма остаются небольшие группы протестующих, которые намерены провести на улице ночь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт в парламенте Польши начался 16 декабря 2016 г, после отстранения от участия в сессии депутата от «Гражданской платформы» Михала Щербы.

В тот же день у президентского дворца в столице собрались несколько тысяч сторонников парламентария. 17 и 18 декабря акции протеста оппозиции продолжились.

Читайте также: Валенса: Президент Польши должен уйти в отставку

Читайте также: Туск: Власти Польши должны уважать демократические ценности