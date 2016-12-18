Москва, 18 декабря, 2016, 21:35 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

В начале декабря 2016 года в Минске и Бресте сотрудниками силовых структур Беларуси были арестованы белорусские эксперты — авторы ряда российских изданий — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин, Сергей Шиптенко.

Мы, ученые, эксперты, журналисты различных политических взглядов из научных институтов, информационных агентств, средств массовой информации категорически осуждаем инспирированные в адрес наших коллег обвинения в разжигании межнациональной розни и считаем их политическими заключенными.

Мы однозначно поддерживаем своих коллег — профессиональных и неподкупных ученых, экспертов и журналистов.

Считаем, что предъявленные им грубо инспирированные обвинения носят сугубо пропагандистский характер и направлены на раскол между русским и белорусским народами. Мы считаем, что всё произошедшее — результат преступного заговора в окружении президента Лукашенко, цель которого — оторвать Белоруссию от России и повести её по катастрофическому пути Украины.

Задержаны искренние сторонники Русского мира, Белоруссии, России, Союзного государства Беларуси и России. Поэтому в интересах народов Белоруссии и России разрешить эту ситуацию без её эскалации в общественном сознании. Уверены, что первым шагом, направленным к разрешению ситуации, должны стать шаги белорусских властей по освобождению белорусских экспертов.

Аверьянов-Минский Кирилл Юрьевич, эксперт фонда «Народная дипломатия»

Айрапетов Олег Рудольфович, историк

Алипулатов Ильман Субханович, председатель дагестанского отделения МедиаСоюза России, член Общественной палаты Республики Дагестан, заслуженный работник культуры РФ и Республики Дагестан

Алябьева Анна Александровна, корреспондент ИА REGNUM в Новосибирске

Андреева Валентина Владимировна, заместитель главного редактора ИА REGNUM

Арешев Андрей Григорьевич, политолог

Артамонов Владимир Алексеевич, старший научный сотрудник Института Российской истории

Банников Алексей Викторович, руководитель «Политклуба» свердловского отделения общественно-политического движения «Суть времени», активист всероссийской общественной организации по защите семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС), член президиума гражданского комитета «В защиту исторического достоинства» города Екатеринбурга, корреспондент ИА REGNUM

Баранов Сергей Дмитриевич, политический социолог

Баранчик Юрий Владимирович, шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM

Безпалько Богдан Анатольевич, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России

Биров Эдуард Иванович, журналист

Бродский Александр Максович, обозреватель ИА REGNUM (Нью-Йорк, США)

Брусницын Артем Викторович, переводчик ИА REGNUM

Бузила Артём Игоревич, журналист, политзаключённый

Валяев Евгений Юрьевич, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия», автор докладов об экстремизме на постсоветском пространстве

Лапшин Сергей Андреевич, координатор правозащитного объединения «Консервативная правозащитная группа»

Вансю Александр Павлович, переводчик ИА REGNUM

Выбойщик Мария Владимировна, редактор ИА REGNUM

Громова Анастасия Игоревна, замдиректора по развитию ИА REGNUM

Заузанова Ольга Викторовна, редактор ИА REGNUM на Северном Кавказе

Захарова Марина Анатольевна, заместитель главного редактора ИА REGNUM

Зимин Дмитрий Павлович, обозреватель ИА REGNUM

Зимина Татьяна Александровна, директор по развитию ИА REGNUM

Иванов Павел, историк и религиевед

Иващенко Татьяна Владимировна, редактор ИА REGNUM по Сибири

Исаков Антон Анатольевич, переводчик ИА REGNUM

Карпов Виталий Александрович, редактор ИА REGNUM

Кашкин Глеб Алексеевич, редактор ИА REGNUM

Кленский Димитрий Кириллович, журналист (Эстония)

Кленцов Владимир Александрович, начальник управления ИТ УК «Трансюжстрой»

Кобзев Дмитрий Афанасьевич, шер-редактор ИА REGNUM по Сибири

Кожевников Владимир Николаевич, публицист (Белоруссия)

Колпакиди Александр Иванович, историк

Комаров Александр Александрович, шеф-редактор Уральской редакции ИА REGNUM

Корнилов Александр Геннадьевич, издатель информационного портала Вaltija. eu

Крижанская Юлия Сергеевна, генеральный директор ИА REGNUM

Колеров Модест Алексеевич, главный редактор ИА REGNUM

Кондаков Сергей Павлович, политик, общественный деятель

Косырев Дмитрий Евгеньевич, писатель, политический обозреватель МИА «Россия сегодня»

Кузьмичёв Сергей Александрович, редактор ИА REGNUM

Курбанов Ханжан, политолог

Лузан Александр Васильевич, главный редактор газеты «Славянские новости» (Украина)

Марчуков Андрей Владиславович, старший научный сотрудник Института Российской истории РАН

Миронова Елена Юрьевна, корреспондент ИА REGNUM по ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Курганской областям

Москвичёв Евгений Николаевич, исполнительный директор ИА REGNUM

Наводничая Анна Витальевна, заместитель главного редактора ИА REGNUM

Небренчин Сергей Михайлович, председатель экспертного совета по информационной безопасности Ассоциации «Аналитика»

Неменский Олег Борисович, научный сотрудник Института славяноведения РАН

Нижевясов Олег Валентинович, депутат Морозовского поселения Омского муниципального района Омской области

Никитенко Эмилия Владимировна, редактор-координатор Южной редакции ИА REGNUM

Николаева Наталия Михайловна, шеф-редактор ИА REGNUM

Павловский Игорь Анатольевич, заместитель главного редактора ИА REGNUM

Пак Мария Юрьевна, шеф-редактор ИА REGNUM в Казахстане

Побежимова Анна Юрьевна, редактор ИА REGNUM

Полоскова Татьяна Викторовна, шеф-редактор Латиноамериканской редакции ИА REGNUM

Работяжев Николай Владимирович, заведующий сектором Национального исследовательского Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН (ИМЭМО), главный редактор журнала «Россия и новые государства Евразии»

Рева Максим Валентинович, обозреватель ИА REGNUM

Репин Андрей Юрьевич, шеф-редактор ИА REGNUM

Сверчков Андрей Геннадьевич, заместитель главного редактора ИА REGNUM

Свирин Игорь Сергеевич специальный корреспондент ИА REGNUM

Селиванов Алексей Сергеевич, атаман Международной общественной организации «Верное Казачество»

Симачков Антон Евгеньевич, переводчик ИА REGNUM

Скачко Владимир Сергеевич, журналист (Украина)

Сулейманов Раис Равкатович, главный редактор научного журнала «Мусульманский мир» (г. Казань)

Тарасов Станислав Николаевич, шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM

Тимофеев Алексей Викторович, писатель, журналист

Филимонов Сергей Сергеевич, ведущий специалист ИА REGNUM

Фионов Игорь Анатольевич, заместитель генерального директора ИА REGNUM

Фролов Кирилл Александрович, представитель Ассоциации православных экспертов

Хомутова Наталья Владиславовна, редактор Уральской редакции ИА REGNUM

Цатурян Саркис Арамаисович, заместитель шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUM

Шакиров Юрий Анварович, кандидат исторических наук, член Петровской Академии наук и искусств

Шевченко Максим Михайлович, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова

Шишкин Игорь Сергеевич, политолог

Шкода Оксана Анатольевна, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, член Союза журналистов Москвы

Энгельгардт Георгий Николаевич, научный сотрудник Института славяноведения РАН

Юрина Ирина Григорьевна, редактор ИА REGNUM

Обращение открыто для дальнейшего подписания: kolerov@regnum.ru