Защитники Русского мира – политзаключенные, но не преступники!
Москва, 18 декабря, 2016, 21:35 — ИА Регнум.
В начале декабря 2016 года в Минске и Бресте сотрудниками силовых структур Беларуси были арестованы белорусские эксперты — авторы ряда российских изданий — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин, Сергей Шиптенко.
Мы, ученые, эксперты, журналисты различных политических взглядов из научных институтов, информационных агентств, средств массовой информации категорически осуждаем инспирированные в адрес наших коллег обвинения в разжигании межнациональной розни и считаем их политическими заключенными.
Мы однозначно поддерживаем своих коллег — профессиональных и неподкупных ученых, экспертов и журналистов.
Считаем, что предъявленные им грубо инспирированные обвинения носят сугубо пропагандистский характер и направлены на раскол между русским и белорусским народами. Мы считаем, что всё произошедшее — результат преступного заговора в окружении президента Лукашенко, цель которого — оторвать Белоруссию от России и повести её по катастрофическому пути Украины.
Задержаны искренние сторонники Русского мира, Белоруссии, России, Союзного государства Беларуси и России. Поэтому в интересах народов Белоруссии и России разрешить эту ситуацию без её эскалации в общественном сознании. Уверены, что первым шагом, направленным к разрешению ситуации, должны стать шаги белорусских властей по освобождению белорусских экспертов.
Аверьянов-Минский Кирилл Юрьевич, эксперт фонда «Народная дипломатия»
Айрапетов Олег Рудольфович, историк
Алипулатов Ильман Субханович, председатель дагестанского отделения МедиаСоюза России, член Общественной палаты Республики Дагестан, заслуженный работник культуры РФ и Республики Дагестан
Алябьева Анна Александровна, корреспондент ИА REGNUM в Новосибирске
Андреева Валентина Владимировна, заместитель главного редактора ИА REGNUM
Арешев Андрей Григорьевич, политолог
Баранов Сергей Дмитриевич, политический социолог
Баранчик Юрий Владимирович, шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM
Безпалько Богдан Анатольевич, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России
Биров Эдуард Иванович, журналист
Бродский Александр Максович, обозреватель ИА REGNUM (Нью-Йорк, США)
Брусницын Артем Викторович, переводчик ИА REGNUM
Бузила Артём Игоревич, журналист, политзаключённый
Валяев Евгений Юрьевич, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия», автор докладов об экстремизме на постсоветском пространстве
Лапшин Сергей Андреевич, координатор правозащитного объединения «Консервативная правозащитная группа»
Вансю Александр Павлович, переводчик ИА REGNUM
Выбойщик Мария Владимировна, редактор ИА REGNUM
Громова Анастасия Игоревна, замдиректора по развитию ИА REGNUM
Заузанова Ольга Викторовна, редактор ИА REGNUM на Северном Кавказе
Захарова Марина Анатольевна, заместитель главного редактора ИА REGNUM
Зимин Дмитрий Павлович, обозреватель ИА REGNUM
Зимина Татьяна Александровна, директор по развитию ИА REGNUM
Иванов Павел, историк и религиевед
Иващенко Татьяна Владимировна, редактор ИА REGNUM по Сибири
Исаков Антон Анатольевич, переводчик ИА REGNUM
Карпов Виталий Александрович, редактор ИА REGNUM
Кашкин Глеб Алексеевич, редактор ИА REGNUM
Кленский Димитрий Кириллович, журналист (Эстония)
Кленцов Владимир Александрович, начальник управления ИТ УК «Трансюжстрой»
Кобзев Дмитрий Афанасьевич, шер-редактор ИА REGNUM по Сибири
Кожевников Владимир Николаевич, публицист (Белоруссия)
Колпакиди Александр Иванович, историк
Комаров Александр Александрович, шеф-редактор Уральской редакции ИА REGNUM
Корнилов Александр Геннадьевич, издатель информационного портала Вaltija. eu
Крижанская Юлия Сергеевна, генеральный директор ИА REGNUM
Колеров Модест Алексеевич, главный редактор ИА REGNUM
Кондаков Сергей Павлович, политик, общественный деятель
Косырев Дмитрий Евгеньевич, писатель, политический обозреватель МИА «Россия сегодня»
Кузьмичёв Сергей Александрович, редактор ИА REGNUM
Курбанов Ханжан, политолог
Лузан Александр Васильевич, главный редактор газеты «Славянские новости» (Украина)
Марчуков Андрей Владиславович, старший научный сотрудник Института Российской истории РАН
Миронова Елена Юрьевна, корреспондент ИА REGNUM по ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Курганской областям
Москвичёв Евгений Николаевич, исполнительный директор ИА REGNUM
Наводничая Анна Витальевна, заместитель главного редактора ИА REGNUM
Небренчин Сергей Михайлович, председатель экспертного совета по информационной безопасности Ассоциации «Аналитика»
Неменский Олег Борисович, научный сотрудник Института славяноведения РАН
Нижевясов Олег Валентинович, депутат Морозовского поселения Омского муниципального района Омской области
Никитенко Эмилия Владимировна, редактор-координатор Южной редакции ИА REGNUM
Николаева Наталия Михайловна, шеф-редактор ИА REGNUM
Павловский Игорь Анатольевич, заместитель главного редактора ИА REGNUM
Пак Мария Юрьевна, шеф-редактор ИА REGNUM в Казахстане
Побежимова Анна Юрьевна, редактор ИА REGNUM
Полоскова Татьяна Викторовна, шеф-редактор Латиноамериканской редакции ИА REGNUM
Работяжев Николай Владимирович, заведующий сектором Национального исследовательского Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН (ИМЭМО), главный редактор журнала «Россия и новые государства Евразии»
Рева Максим Валентинович, обозреватель ИА REGNUM
Репин Андрей Юрьевич, шеф-редактор ИА REGNUM
Сверчков Андрей Геннадьевич, заместитель главного редактора ИА REGNUM
Свирин Игорь Сергеевич специальный корреспондент ИА REGNUM
Селиванов Алексей Сергеевич, атаман Международной общественной организации «Верное Казачество»
Симачков Антон Евгеньевич, переводчик ИА REGNUM
Скачко Владимир Сергеевич, журналист (Украина)
Сулейманов Раис Равкатович, главный редактор научного журнала «Мусульманский мир» (г. Казань)
Тарасов Станислав Николаевич, шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM
Тимофеев Алексей Викторович, писатель, журналист
Филимонов Сергей Сергеевич, ведущий специалист ИА REGNUM
Фионов Игорь Анатольевич, заместитель генерального директора ИА REGNUM
Фролов Кирилл Александрович, представитель Ассоциации православных экспертов
Хомутова Наталья Владиславовна, редактор Уральской редакции ИА REGNUM
Цатурян Саркис Арамаисович, заместитель шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUM
Шакиров Юрий Анварович, кандидат исторических наук, член Петровской Академии наук и искусств
Шевченко Максим Михайлович, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова
Шишкин Игорь Сергеевич, политолог
Шкода Оксана Анатольевна, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, член Союза журналистов Москвы
Энгельгардт Георгий Николаевич, научный сотрудник Института славяноведения РАН
Юрина Ирина Григорьевна, редактор ИА REGNUM
Обращение открыто для дальнейшего подписания: kolerov@regnum.ru