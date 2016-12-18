Грозный, 18 декабря, 2016, 21:21 — ИА Регнум. В Грозном в ходе спецоперации были ликвидированы 7 боевиков. Об этом в воскресенье, 18 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров написал на своей странице в соцсети Instagram.

Mil.ru Спецоперация

«Спецоперация в Грозном и его окрестностях завершена, — пишет он. — Уничтожены 7 бандитов, четверо задержаны, в том числе трое, находятся в больнице с огнестрельными ранениями».

При этом глава республики уточнил, что спецоперация против членов незаконных вооруженных формирований проводилась в нескольких километрах от города в горно-лесистой местности, где нет ни одной постройки.

Ранее ряд СМИ сообщал, что 18 декабря в Старпомослыоском районе Грозного сотрудники правоохранительных органов блокировали группу боевиков численностью до четырех человек.

По их данным, члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) якобы скрывались в частном доме в поселке Карпинка.

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