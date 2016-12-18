Берн, 18 декабря, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Следственная палата комитета по этике ФИФА не ведет официальных разбирательств в отношении вице-премьера правительства РФ, главы Российского футбольного союза (РФС) и члена совета Международной федерации футбола (ФИФА) Виталия Мутко. Об этом сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе комитета.

Government.ru Виталий Мутко

«Мы не можем подтвердить, что комитет по этике начал расследование, — говорится в сообщении. — Следственная палата может сообщить об этом только после открытия официального разбирательства».

При этом в пресс-службе комитета добавили, что на данный момент никаких официальных «разбирательств не идет».

18 декабря британская газета Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщила, что Следственная палата комитета по этике ФИФА начала расследование в отношении главы РФС Виталия Мутко.

Расследование касается причастности российского министра к якобы существующей в РФ «государственной допинговой программе».

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