Лондон, 18 декабря, 2016, 20:52 — ИА Регнум. 18 декабря в Манчестере на стадионе «Этихад Стэдиум» был разыгран матч между двумя командами из верхней части турнирной таблицы — «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

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Обе команды настроены на завоевание титула чемпиона Английской Премьер-лиги (АПЛ). «Горожане» подошли к матче не в лучшей форме — 9 очков в последних 5 матчах АПЛ. «Канониры» же набрали 10 очков в тех же 5 последних турах. По составу «Сити» сильнее в полузащите и нападении, но качество защиты остается за «пушкарями».

На 5 минуте матча испанский защитник Эктор Беллерин организовал отличную контратаку, отдал передачу на чилийского нападающего Алексиса Санчеса, тот развернулся и отдал разрезающую передачу на ход забегающему Тео Уолкотту, который пробил по воротам с 11-тиметровой отметки — 0:1. «Канониры» повели в счете.

Сразу же после перерыва на 47-й минуте испанский полузащитник Давид Сильва выполнил заброс за спину защитникам «Арсенала», где забегавший немецкий полузащитник Лерой Сане забил гол в левый нижний угол ворот.

«Манчестер Сити» давил весь матч, и на 72-й минуте бельгийский плеймейкер Кевин Де Брюне забросил мяч на фланг на Рахима Стерлинга, который сместился в центр и пробил по воротам Петра Чеха в ближний угол — 2:1.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» набрал 37 очков и поднялся на второе место в АПЛ, «Арсенал» опустился на четвертую строчку при набранных 34-х очков после 17-го тура.

Составы на матч:«Манчестер Сити»: Браво, Клиши, Коларов, Отаменди, Сабалета, Фернандо, Стерлинг, Сильва, Туре, Сане, Де Брюйне.«Арсенал»: Чех, Монреаль, Косьельни, Габриэл, Беллерин, Джака, Коклен, Ивоби, Озил, Уолкотт, Санчес.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Голы: Уолкотт 5 — 0:1, Сане 47 — 1:1, Стерлинг 2:1 — 72.