Луганск, 18 декабря, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Сегодня, 18 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать позиции сил ополчения недалеко от города Дебальцево. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили в Народной милиции ЛНР.

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«ВСУ предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Калиновка, что рядом с городом Дебальцево», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, в результате боестолкновения погибли не менее 30 украинских силовиков.

«Погибло не менее 30 киевских силовиков, а также уничтожено не менее 2-х единиц бронетехники», — отметили в Народной милиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса восстали против госпереворота в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» в Донбассе и направили против мирных жителей региона армию и карательные батальоны.