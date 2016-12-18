Москва, 18 декабря, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Хоккеисты сборной России переиграли команду Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала. Встреча, прошедшая 18 декабря на льду арены «ВТБ Ледовый дворец» в Москве, завершилась со счетом 4:3 (3:1, 1:1, 0:1).

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Гол

Победу российской команде принесли точные броски Максима Шалунова, Егора Яковлева, Ивана Телегина и Ильи Ковальчука. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Харри Песонен, Хенрик Хаапала и Миро Аалтонен.

Таким образом, подопечные Олега Знарка набрали шесть очков и заняли второе место на Кубке «Первого канала». Первое место досталось команде Швеции, которая набрала столько же балов, но опередила сборную России по дополнительным показателям. Финляндия расположилась на третьем месте.

Отметим, что следующий этап Евротура пройдет в Швеции с 9 по 12 февраля.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала.

Россия — Финляндия — 4:3 (3:1, 1:1, 0:1).

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