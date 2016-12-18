Иркутск, 18 декабря, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Восемь человек погибли в Иркутске после употребления спиртосодержащего концентрата для принятия ванн. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Иркутской области.

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По версии следствия, 17 и 18 декабря жители одного из микрорайонов города покупали и пили концентрат для принятия ванн «Боярышник».

«По предварительным сведениям, всего пострадало 18 человек, из них 8 скончалось», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть 2-х и более лиц).

Ведется следствие.