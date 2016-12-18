Грозный, 18 декабря, 2016, 19:35 — ИА Регнум. При проведении спецоперации на окраине города Грозного ликвидированы 5 членов незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом, как передает RT, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По его словам, убитые боевики — последние из числа тех, кто «вечером и ночью совершили преступления в Грозном».

При этом глава Чечни добавил, что силовики действовали грамотно, что и позволило ликвидировать группу. У злоумышленников было изъято оружие, принадлежавшее полицейскому.

Отметим, что в ходе спецоперации в Старопромысловском районе Грозного погиб один сотрудник полиции, еще один пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Старпомослыоском районе Грозного сотрудники правоохранительных органов блокировали группу боевиков численностью до четырех человек.

По некоторым данным, члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) скрывались в частном доме в поселке Карпинка.

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