Джакарта, 18 декабря, 2016, 18:56 — ИА Регнум. В Индонезии потерпел крушение самолет военно-воздушных сил страны Hercules C-130. Как передает ВВС, в результате инцидента погибли 13 человек (3 пилота и 10 представителей военного персонала).

Defenseimagery.mil Военно-транспортный самолёт C-130

Трагедия произошла в воскресенье, 18 декабря, в провинции Папуа.

«Самолет должен был доставить запас продовольствия из города Тимика в город Вамена, однако не долетев совсем немного до своей цели, он упал в гористой местности», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, возможной причиной ЧП стали плохие погодные условия.