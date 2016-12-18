Лондон, 18 декабря, 2016, 18:46 — ИА Регнум. «Барак Обама обвинил Россию в нападении на Алеппо. Он сказал, что «кровь жителей города на руках Москвы, добавив, что американский народ не имел никаких намерений воевать с сирийским», — пишет The Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«Есть такие места в мире, за происходящее в которых я чувствую ответственность как президент США. Могли бы мы что-то сделать, чтобы спасти в Алеппо жизнь хотя бы одного ребенка, не заслуживающего страданий? Я думаю, что общество выглядит слишком равнодушным, чтобы вмешаться в это, а остановить войну могут только США. Это единственный способ установить мир» — цитирует американского президента издание.