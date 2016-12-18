Дамаск, 18 декабря, 2016, 18:44 — ИА Регнум. В Сирии члены незаконных вооруженных формирований сожгли семь автобусов, которые направлялись для эвакуации жителей осажденных селений Фуа и Кефрайя в провинции Идлиб. Об этом сообщил РИА Новости источник в сирийском ополчении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«Боевики вновь сорвали договоренности, — рассказал источник. — Они сожгли 7 автобусов, которые направлялись в Фуа и Кефрая за людьми».

Ранее сирийские СМИ сообщили, что боевиков, оставшихся в сирийском Алеппо, выпустят из города только в случае эвакуации 1,2 тыс. жителей селений Фуа и Кефрайа в провинции Идлиб, которые осаждают террористы.

По некоторым данным, в сирийских селениях на данный момент остаются примерно 20 тыс. человек. От рук членов незаконных вооруженных формирований уже погибли около 2 тыс. человек, среди которых около 400 детей.

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