Варшава, 18 декабря, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Глава Польши Анджей Дуда должен покинуть свой пост, а правящая партия «Право и справедливость» — отказаться от власти. Об этом заявил бывший президент страны Лех Валенса на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лех Валенса — спаситель Польши от поляков

«Право и справедливость» должна уйти, Дуда должен подать в отставку, — написал Валенса. — Эта система плоха».

При этом экс-президент добавил, что если Дуда и его партия будут упираться, то впоследствии политики могут предстать перед судом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт в парламенте Польши начался 16 декабря текущего года, после отстранения от участия в сессии депутата от «Гражданской платформы» Михала Щербы.

Чуть позже у президентского дворца в Варшаве собрались несколько тысяч сторонников парламентария. 17 и 18 декабря, акции протеста, на которые вышли тысячи людей, продолжились.

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