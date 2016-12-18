Прага, 18 декабря, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Биатлонистка Габриэла Коукалова заняла первое место в женском масс-старте в рамках Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия). Чешская спортсменка провела гонку уверенно, допустив на огневых рубежах только один промах. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Götz A. Primke Биатлон

Второе место заняла представительница Германии Лаура Дальмайер, третьей пришла итальянская спортсменка Доротея Вирер.

«Российская биатлонистка Татьяна Акимова стала десятой в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове Место, — говорится в сообщении. — Победу в гонке одержала Габриэла Коукалова».

Кубок мира 2016/2017. Масс-старт. Женщины. Нове Место.

1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 34:42.1 (1)

2. Лаура Дальмайер (Германия) +3.1 (2)

3. Доротея Вирер (Италия) +9.7 (1)

10. Татьяна Акимова +48.1 (2).

Читайте также: Биатлонист Шипулин выиграл «серебро» на этапе Кубка мира в Чехии

Читайте также: Биатлонист Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе КМ в Поклюке

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Татьяна Акмиова — уроженка Чебоксар, воспитанница чувашской школы биатлона. 16 декабря она завоевала «золото» в спринте на третьем этапе Кубка мира — это была первая победа спортсменки на этапах Кубка мира, а также первая медаль российских биатлонисток в текущем сезоне.