Алеппо, Сирия, 18 декабря, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), оставшихся в сирийском Алеппо, выпустят из города только в случае эвакуации 1,2 тыс. жителей селений Фуа и Кефрайа в провинции Идлиб, которые осаждают террористы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Voice of America Сирийские боевики

«По соглашению 1,2 тыс. человек выйдут из Кефрайа и Фуа в обмен на аналогичное число из восточных кварталов Алеппо, — говорится в сообщении. — Ни одна группа боевиков и их семей (из Алеппо) не начнет движение, пока не прибудут жители Фуа и Кефрайа».

Отмечается, селения Фуа и Кефрайа окружены членами террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже более трех лет. Сейчас в осажденных селениях остаются примерно 20 тысяч человек. От рук членов незаконных вооруженных формирований уже погибли около 2 тыс. человек, среди которых около 400 детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря 2016 г. начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что операция по освобождению города Алеппо от членов НВФ завершилась.

При этом он добавил, что ликвидация разрозненных групп террористов, отказавшихся добровольно уйти из города, продолжается до сих пор.

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