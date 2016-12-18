Токио, 18 декабря, 2016, 17:17 — ИА Регнум. В финальном матче клубного чемпионата мира мадридский «Реал» в дополнительное время переиграл японский клуб «Касима Антлерс». Встреча, прошедшая 18 декабря на стадионе «Ниссан» в Йокогаме (Япония), завершился со счетом 4:2.

Global Panorama Эмблема мадридского «Реала»

Героем матча стал португальский нападающий «королевского клуба» Криштиану Роналду, оформивший хет-трик.

Отметим, что мадридский клуб по ходу встречи даже проигрывал японской команде (1:2), а основное время «битвы» завершилось 2:2. Но в дополнительное время «Реал» забил в ворота «Касима Антлерс» 2 мяча и вырвал победу.

Клубный чемпионат мира. Финал.

«Реал» (Испания) — «Касима Антлерс» (Япония) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).