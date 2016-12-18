Москва, 18 декабря, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на трех иностранных граждан (британку и двое французов). Об этом, как передает RT, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые в разбойном нападении», — говорит она.

Следователи установили, что трое иностранных граждан вышли из ночного клуба, остановили проезжающий автомобиль и попросили водителя подвезти их. В салоне транспортного средства кроме водителя находился еще один пассажир.

Через некоторое время злоумышленники отвезли иностранцев в район станции метро Медведково, где под угрозой насилия отобрали мобильный телефон и скрылись в неизвестном направлении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 УК России.