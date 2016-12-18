Санкт-Петербург, 18 декабря, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Убитых женщин — мать и дочь — обнаружили вечером 17 декабря в Колпинском районе города. Подозреваемый в двойном убийстве задержан. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Victor Задержание

Двойное злодеяние произошло в квартире одного из домов по улице Братьев Радченко в Колпино. Преступник лишил жизни мать и дочь, 1949 и 1979 годов рождения, соответственно. Жертвы погибли, по предварительным данным, от черепно-мозговых травм, нанесенных тупым предметом.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1981 года рождения, — проинформировали сегодня в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. — В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения».

Одновременно проводится большой комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, к расследованию привлечены эксперты-криминалисты и судебные медики.