Грозный, 18 декабря, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В Старопромысловском районе Грозного сотрудники правоохранительных органов блокировали группу боевиков численностью до четырех человек. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структура СКФО.

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По данным источника, члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) находятся в частном доме в поселке Карпинка.

Другие подробности пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря группа боевиков совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его оружием, а также автомобилем. Затем члены НВФ ворвались в дом другого стража порядка, но никого там не обнаружили.

Силовики блокировали членов НВФ на выходе из дома — завязалась перестрелка. Четверо боевиков были ликвидированы, еще трое — задержаны.

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