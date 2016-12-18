Грозный, 18 декабря, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В Грозном продолжается спецоперация по нейтрализации боевиков, напавших на сотрудников полиции. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Mil.ru Спецоперация

Ранее сегодня стало известно, что группа боевиков совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его оружием, а также автомобилем. Затем боевики ворвались в дом другого полицейского, но никого там не обнаружили.

Силовики блокировали боевиков на выходе из дома — завязалась перестрелка. Четверо боевиков были ликвидированы, ещё трое — задержаны.

Однако, на этом силовая операция не завершилась. Правоохранители разыскивают ещё трёх человек, которые были причастны к нападению и перестрелке в Грозном.

На данный момент силовикам удалось блокировать подозреваемых в районе кладбища в Старопромысловском районе, проходит спецоперация. В Грозном слышна стрельба.

По данным правоохранительных органов, боевики могут быть причастны к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).