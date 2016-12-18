Аден, Йемен, 18 декабря, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за террористический акт в Йемене, который унес жизни по меньшей мере 50 военнослужащих. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Напомним, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с группой военных вблизи базы Аль-Савлабан в Адене. Солдату шли на базу за зарплатой.

На данный момент число жертв возросло до 50 человек. Несколько десятков человек получили ранения. В большинстве своем. Погибшие и раненные — военнослужащие из армии, верной президенту Абд-Раббу Мансуру Хади, который является марионеткой саудовской Аравии.